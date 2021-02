Iserlohn Roosters entlassen O’Leary

Iserlohn.Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga haben sich von Cheftrainer Jason O’Leary getrennt. Das teilte der Tabellenfünfte der DEL-Nordgruppe am Mittwoch mit. Am Dienstagabend hatten die Sauerländer 1:5 gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven verloren. Nach knapp der Hälfte der Vorrunde muss Iserlohn um den Einzug in die Play-offs bangen. „Wir sind mit der aktuellen Entwicklung nicht zufrieden und haben uns deshalb zu diesem Schritt entschlossen“, sagte der Sportliche Leiter der Roosters, Christian Hommel.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass O’Leary im Sommer Trainer in Langnau in der Schweiz wird. Diese Nachricht hatte Iserlohn zum „aktuellen Zeitpunkt“ als „überraschend“ bezeichnet. Bis auf Weiteres soll das Team vom bisherigen Assistenzcoach Brad Tapper betreut werden. dpa

