Iserlohn-Youngster Lean Bergmann bestätigt Interesse der Adler

Mannheim.Von wegen besinnliche Zeit. Der Spielbetrieb in der Deutschen Eishockey Liga läuft zum Ende des zweiten Vorrundendrittels auf Hochtouren. Die Adler stecken mitten in ihrer dritten Englischen Woche nacheinander, das Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg (Mittwoch, 19.30 Uhr/SAP Arena) ist die achte Partie in den vergangenen 19 Tagen.

Luke Adam winkte lachend ab, als er auf diese

...