Italiens WM-Held Rossi gestorben

Rom.Italien trauert um einen Fußball-Helden: Der ehemalige Weltmeister Paolo Rossi (Bild) starb in der Nacht zum Donnerstag in einem Krankenhaus in Siena, wie eine Sprecherin des Hospitals bestätigte. Fußball-Clubs, Politiker und Medien erinnerten mit Bildern des jubelnden Torjägers an seine Leistungen bei der Weltmeisterschaft 1982, als Italien Deutschland schlug und zum dritten Mal den Titel holte. Rossis Frau Federica Cappelletti hatte den Tod des 64-Jährigen am frühen Donnerstagmorgen bekanntgemacht.

Rossi, der nach einer längeren Krankheit starb, traf beim WM-Sieg 1982 zum 1:0 gegen Deutschland, erzielte in den letzten drei Partien des Turniers in Spanien insgesamt sechs Tore und wurde so zum besten Spieler des Turniers. „Im Sommer 1982 schenkte er mit seinen Toren ganzen Generationen einen Traum“, schrieb Italiens Regierungschef Giuseppe Conte auf Twitter über den Stürmer. dpa (Bild: dpa)

