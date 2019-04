Jede Etappe ein Klassiker

Radprofis mit Streckenkarte (v.l.): Degenkolb, Arndt, Schachmann. © dpa

Frankfurt.Die Deutschland-Tour führt in diesem Jahr bei ihren vier Etappen von Hannover nach Erfurt durch vier Bundesländer. Neben Niedersachsen und Thüringen werden die Radprofis vom 29. August bis 1. September auch in Hessen und Sachsen-Anhalt unterwegs sein, wie die Organisatoren bei der Streckenvorstellung in Frankfurt mitteilten.

„Die Deutschland-Tour ist vier Wochen nach der Tour de France und vier Wochen vor der Weltmeisterschaft, die Rundfahrt liegt also gut. Jede Etappe ist wie ein Klassiker angelegt“, sagte der Sportliche Leiter Fabian Wegmann über die Tour. 2018 war die Rundfahrt nach einer zehnjährigen Pause wieder neu eingeführt worden.

Von Hannover bis Erfurt

Das erste Teilstück (185 Kilometer) führt von Hannover in den Harz. Danach geht es von Marburg nach Göttingen (199 Kilometer), von Göttingen nach Eisenach (177 Kilometer) und zum Tour-Abschluss von Eisenach nach Erfurt (160 Kilometer). Die Veranstalter haben zahlreiche Fan-Vorschläge in die Streckenführung eingebaut.

Anders als im Vorjahr werden ARD und ZDF alle vier Teilstücke im Hauptprogramm übertragen. Beim Comeback der Deutschland-Tour im Vorjahr liefen die ersten beiden Etappen nur in einigen 3. Programmen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.04.2019