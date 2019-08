Jennifer Seher gewinnt auf Landesebene zwei Mal Bronze

Diskuswerferin Jennifer Seher von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim wagte bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Walldorf einen Doppelstart. Sie trat in ihrer Altersklasse U20 und bei den Aktiven an.

Allerdings ging sie mit etwas müden Beinen in den Ring, was zur folge hatte, dass nicht die erhofften Weiten folgten. Mit Würfen um die 40 Meter in beiden Altersklassen beendete sie die beiden Wettkämpfe jeweils auf dem dritten Platz. Die Platzierung ist insgesamt zwar gut,die Weite etwas aber schon etwas besser sein können.

Im Wettbewerb der U20 warf Jennifer Seher im fünften Versuch mit 41,98 Meter die größte Weite. Hier Gewann mit sehr guten 51,85 Meter Antonia Kienzel vom SSV Ulm 1846.

Die Konkurrenz der Frauen war insgesamt schwach besetzt. Die Siegesweite von 41,82 Meter durch Katharina Mähring von der TSG Heilbronn hätte im Wettbewerb der U20 sogar nur zum fünften Platz gereicht. Auch hier brachte der fünfte Versuch für Jennifer Seher ihre beste Weite. Dieses Mal landete der Diskus bei 40,88 Meter, die am Ende erneut den dritten Platz bedeuteten.

Melissa Hofmann ging über 400 Meter Hürden an den Start. Hier wurde die Landesmeisterin in zwei Zeitläufen ermittelt. Melissa Hofmann überlief im ersten Lauf die Hürden gekonnt und bestätigte dabei die guten Eindrücke aus dem Trainings. 65,60 Sekunden wurden für sie gestoppt. Damit hat sie ihre Saisonbestleistung leicht verbessert. Mit dieser Zeit belegte sie in der Gesamt-Rangfolge den sechsten Platz.

Regio-Meisterschaften

Jennifer Seher nutzt die Gelegenheit, um auch bei den Regio-Meisterschaften in Stuttgart zu starten, allerdings außer Konkurrenz. Auch hier machte sie den Doppelstart in den Klassen U20 und bei den Aktiven. Unter den Augen von DLV-Bundesstürzpunkttrainer Arthur Hoppe lief es hier besser als in Walldorf. Im Wettbewerb der U20 warf sie den Diskus auf 46,35 Meter und bei den Aktiven auf 44,41 Meter. Dies war jeweils die größte Weite. hl

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019