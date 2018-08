Jenseits der eigenen Grenzen

Berlin.An die körperlichen Grenzen gehen, das ist im Sport leicht dahin gesagt. Doch in den Schilderungen von Ronny Ziesmer (Bild) erhält dieser Satz eine tiefere Bedeutung. Er ist ab dem Hals abwärts gelähmt, kann seine Finger nicht einzeln bewegen und nur zu Fäusten ballen. Er braucht manchmal acht Minuten, um in ein Auto einzusteigen, ist auf Betreuung angewiesen. Und doch vollbringt er Leistungen, die für nichtbehinderte Menschen meist unerreichbar sind.

Der Leichtathlet Ronny Ziesmer, 39, aus Cottbus ist einer bekanntesten Teilnehmer der Para-Europameisterschaften, die bis Sonntag im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin stattfinden. Er nimmt am Keulenwurf teil und startet im Rennrollstuhl über 100 und 200 Meter. Im Interview spricht er weniger über Medaillen, Bestzeiten oder andere Gradmesser für den Leistungssport. Er beschreibt ein Wechselspiel: zwischen Neugier, Ehrgeiz und Körperbewusstsein. Er ist ein Tüftler geblieben.

Mehr als 18 Jahre ist Ronny Ziesmer Kunstturner gewesen. 2003 wurde er Deutscher Meister im Mehrkampf, für die Olympischen Spiele 2004 in Athen machte er sich Hoffnungen auf eine Medaille. Wenige Wochen vor den Spielen stürzte er beim Training im brandenburgischen Kienbaum. Nach einem Doppelsalto schlug er mit dem Kopf auf den Boden und brach sich die Halswirbelsäule zwischen dem fünften und sechsten Wirbel. Eine schwere Form der Querschnittslähmung.

Über Monate war Ziesmer in den Medien, er erhielt Solidarität und Spenden, aber auch Mitleid und Bevormundung. Er sträubte sich gegen Begriffe wie „Schicksalsschlag“, wollte nicht an den „Rollstuhl gefesselt“ sein. Es wurde vieles anders, das gibt er zu, es blieb aber auch einiges gleich. Ziesmer konnte Restnerven reaktivieren, trotz der starken Schädigung seines Rückenmarks. Die Ärzte sahen Ursachen dafür auch in seiner Zeit als Leistungssportler, in der Willensstärke und der Beobachtungsgabe für Stärken und Schwächen. „Als Turner ging es nie nur um körperliche Anstrengung“, sagt der Cottbuser. „Ich musste immer auch meinen Kopf anstrengen. So ist es auch jetzt noch.“

Schon wenige Monate nach seinem Unfall widmete sich Ziesmer wieder dem Sport. Er machte täglich Gymnastik, um die letzten verbliebenen Reflexe in seinen Armen zu erhalten. Er las Bücher, wollte seinen Körper besser verstehen. Es ging nicht mehr darum, spektakulär über die Turnmatte zu wirbeln. Es ging darum, wieder einzelne Muskeln zu aktivieren. Für einen geregelten Alltag musste er vieles neu lernen, er gönnte sich kaum Pausen. 2005 nahm er ein Studium der Biotechnologie auf, das er 2011 abschließen sollte.

Ziesmer überlegte, in welchem Leistungssport er sich wohlfühlen könnte und entschied sich fürs Handbike. Er kann mit seinen Armen den Spezialgriff am Gerät ziehen, aber nicht strecken und schieben. Er erforschte den Sport, kurbelte bald geschmeidig über den Asphalt, bestritt nach hunderten Trainingskilometern den Berlin-Marathon. Doch wegen seiner schweren Behinderung hätte er es in seiner Startklasse auch nach Jahren des Trainings wohl nicht zu den Paralympics geschafft.

Ziesmer wechselte auf den Rennrollstuhl und auf kürzere Distanzen, das Tempo wurde höher, wieder musste er sich umstellen. Als Turner wusste er, wie er seine Konzentration fokussieren konnte und wann es Zeit für eine Pause war. Da er als Tetraplegiker nicht mehr schwitzt, muss er besonders auf seinen Wärmehaushalt achten.

Ziesmer kann Komplexes verständlich erklären, für dieses Talent wird er in Politik und Wissenschaft geschätzt. Er hat die Gründung einer Stiftung auf den Weg gebracht, die „Allianz der Hoffnung“, überdies das „Zentrum für neuronale Regeneration“ in Düsseldorf. Dort bündeln Wissenschaftler Forschungen und Therapieansätze für verletzte Nervensysteme. Ziesmer gewann Kanzlerin Merkel als Schirmherrin, denn das Thema hat in einer alternden Gesellschaft eine politische Dimension. Für Menschen mit einer Querschnittslähmung entstehen zeitlebens mitunter Pflegekosten von zwei Millionen Euro. „Es gibt noch viel Unwissen in der Gesellschaft“, sagt Ziesmer. „Für viele Menschen sind Rollstuhlfahrer alle gleich. Dem möchten wir durch Aufklärung entgegen wirken.“

Auch dafür möchte der Brandenburger im Gespräch bleiben, seit kurzem im Keulenwurf. Diese Disziplin wurde für Sportler geschaffen, die keinen Diskus oder Speer greifen können. Er kann sich vorstellen, noch mit 50 Sport zu betreiben. Einmal möchte er zu den Paralympics. Er nennt das Lebensgestaltung. Wieder so ein Wort, das durch ihn eine ganz andere Bedeutung erhält. (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018