Jetzt mit Meisterschafts-Status

Anzeige

In der Vergangenheit gestaltete sich die Parkplatzsuche für viele Teilnehmer und Besucher nicht immer einfach. Um dies zu verbessern, hat sich das Organisationsteam von Polizeisportverein Hohenlohe und Hauptsponsor ebm-papst etwas einfallen lassen: Auf dem Gelände der Firma „Würth Elektronik“ in Waldzimmern werden zusätzliche Parkmöglichkeiten geschaffen. Von hier verkehrt ganztägig ein Shuttle-Bus, der die Besucher nach Niedernhall an das Veranstaltungsgelände bringt.

Auf Streckenänderungen müssen sich die Teilnehmer nicht einstellen. Einzig die Nordic-Walking-Strecke wurde von sieben auf 7,5 Kilometer verlängert, so dass die Leistung für das Deutsche Sportabzeichen angerechnet werden kann. Neben den verschiedenen Laufdistanzen – vom Zehn-Kilometer-Lauf über den Halbmarathon bis zum (Duo-)Marathon – messen sich in Niedernhall auch Inline-Skater und Handbiker. Durch die vielen Kinderläufe wird der ebm-papst Marathon zur Veranstaltung für die ganze Familie. Auf dem Festgelände wird den Zuschauern außerdem ein ansprechendes Rahmenprogramm geboten. Auch eine Laufmesse findet statt.

Die Teilnahmegebühren bleiben daher auch in diesem Jahr konstant. Bis zum 30. Juni profitieren Teilnehmer zudem vom Frühbucherpreis. Für Läufer, die gerne am Duo-Marathon teilnehmen möchten, aber keinen Partner haben, wird in der Facebook-Veranstaltung unter bit.ly/Staffelboerse2018 eine Staffelbörse eingerichtet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.03.2018