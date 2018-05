Jetzt zählt's! DEB-Team beginnt WM gegen Dänemark

Anzeige

Herning (dpa) - Mit dem Vorrundenspiel gegen Gastgeber Dänemark beginnt für das deutsche Eishockey-Nationalteam die Weltmeisterschaft.

«Die Jungs sind bereit», kündigte Bundestrainer Marco Sturm vor der Partie (20.15 Uhr) an. Zugleich dämpfte er aber deutlich die nach dem sensationellen Olympia-Silber gestiegenen Erwartungen.

DER GEGNER: Für die dänischen Nationalspieler ist das Eröffnungsspiel in der Eishockey-Stadt Herning ein Mega-Erlebnis. Es ist das erste WM-Spiel im eigenen Land. «Es ist ein historisches erstes Mal. Ich denke, dass die Dänen klarer Favorit sind im ersten Spiel», sagte DEB-Präsident Franz Reindl. In den vergangenen Jahren konnte das kleine Land immer mal wieder überraschen. 2016 erreichten die Dänen bei der WM in Russland zum Beispiel das Viertelfinale. Dänemark brachte in den vergangenen Jahren etliche Top-Leute hervor. Frederik Andersen etwa ist ein glänzender NHL-Torhüter.