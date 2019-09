Joe Cullen gewinnt PDC-Turnier in Mannheim

Joe Cullen trifft die Triple-20 dreimal - und das Publikum flippt kollektiv aus. Mehr als diese 180 Punkte gehen beim Darts in einer Runde nicht, und so reißen die begeisterten Zuschauer in der Mannheimer Maimarkthalle am späten Sonntagabend Pappschilder mit dieser Zahl in die Höhe. Es ist der Tag des Engländers, der im Finale den großen Favoriten Michael van Gerwen verdient mit 8:5 schlägt

...