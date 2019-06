Jörg Albrecht ließ der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance

Die German-Cross-Country-Serie (GCC) gastierte in Walldorf/Werra in Thüringen zum zweiten Lauf ihrer Rennserie. Es gab ein volles Starterfeld mit mehr als 800 Piloten, verteilt auf 22 Klassen. Darunter waren auch Piloten des ADAC-Motorsportclubs Schefflenz. Viele erreichten dabei einen Platz unter den Top-10.

In der XC-Oldtimer-Klasse belegte Peter Körber (Kramer) den fünften Platz. In der XC-Beginner- Klasse kam MSC-Pilot Max Walter (Honda) nach einem starken Rennen auf den beachtlichen fünften Platz.

Tolles Rennen von Albrecht

Bei den XC-Senioren fuhr MSC-Pilot Jörg Albrecht (Beta-Versand.de) ein tolles Rennen. Vom Start weg lag er in der Spitzengruppe. Schon früh übernahm er dann die die Führung. Er kam mit den Bedingungen sehr gut zurecht und wurde am Ende unangefochten mit einer Minute Vorsprung als souveräner Sieger abgewunken.

Bei den XC-Super-Senioren fuhr MSC-Pilot Wolfgang Froede (KTM) auf den siebten Ramg.

In der XC-Junior-Klasse ging MSC-Pilot Max Weber (Honda) vom KMP-Team an den Start. Weber bekam in der Anfangsphase des Rennens Probleme mit seinem Getriebe, wurde aber dennoch am Ende auf dem sechsten Platz abgewunken. MSC-Pilot Nils Froede (Yamaha) vom Wörthmüller MWR-Team fuhr auf den neunten Platz.

In der XC-Gäste-Klasse wurde MSC-Pilot Marvin Möhler (Husqvarna) vom Team Möhler Motorsport Sechster.

In der XC-Quad-Sport-Klasse war MSC-Quadpilot Sebastian Feil (KTM) vom Alskom-Team an den Start. Er zeigte ein beeindruckendes Rennen und fuhr mit dem dritten Platz noch auf das Siegerpodest. In der Klasse Wild Child 2 bis 85 ccm kam MSC-Nachwuchspilot Oskar Wolf auf den zehnten Platz.

In der Klasse XC-Sport-3 ging MSC-Pilot Jörg Albrecht erneut an den Start. Er fuhr auch hier ein kämpferisches Rennen und kam auf den vierten Platz.

Der nächste GCC-Lauf ist am Wochenende 22./23. Juni in Venusberg/Thüringen. hawa

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019