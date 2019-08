Jörg Albrecht und Max Walter erneut erfolgreich

Insgesamt rund 600 Teilnehmer, verteilt auf 22 Wettkampfklassen, starteten in der German-Cross-Country-Serie (GCC) bei den Rennen in Mühlhausen. Es waren hierbei auch zahlreiche Piloten des ADAC-Motorsportclubs Schefflenz am Start. Im folgenden führen wir alle MSC-Piloten auf, die eine Top-Ten-Platzierung erreichten.

In der XC-Oldtimer-Klasse fuhr MSC-Pilot Walter Seufert (Yamaha) auf den guten vierten Platz.

Max Walter mit tollem Rennen

In der XC-Beginner-Klasse zeigte MSC-Pilot Max Walter (Honda) wieder ein tolles Rennen. Er übernahm nach einigen Runden die Führung. Nach etwa 50 Minuten gab es wegen eines Unfalls einen Rennabbruch. Da die Hälfte der Rennzeit von zwei Stunden nicht erreicht worden war, gab es einen Neustart. Die Renndauer wurde nun auf eine Stunde angesetzt. Auch beim zweiten Start lag der MSC Pilot Max Walter in der Spitzengruppe und eroberte dann während des Rennens erneut die Führung. Er fuhr ein fehlerfreies Rennen und verteidigte seine Führung bis zum Rennende ganz souverän.

Bei den XC-Senioren ging MSC-Pilot Jörg Albrecht (Beta, Beta-Versand.de) an die Startlinie. Auch er erwischte einen guten Start, doch nach wenigen Metern hatte er Probleme mit seinem Gasgriff und musste neben der Strecke anhalten. Er konnte das Problem schnell beheben und das Rennen fortsetzen, doch hatte er natürlich einige Plätze verloren, weshalb er der Spitzengruppe hinterhereilen musste. Tatsächlich holte er einen Gegner nach dem anderen wieder einholen und übernahm kurz vor Ende des Rennens sogar die Führun. Seine Kontrahenten waren ihm aber dicht auf den Fersen. Albrecht behauptete jedoch seine Führung und wurde mit einem hauchdünnen Vorsprung als Sieger abgewunken.

Bei den XC Super-Senioren fuhr MSC-Pilot Wolfgang Froede (Honda) auf den neunten . Platz.

In der XC-Junior-Klasse fuhren die MSC-Piloten Max Weber (Honda) vom KMP-Racing und Nils Froede (Yamaha) vom Wörthmüller MWR-Team auf den siebten beziehungsweise zehnten Platz.

In der XC-Gäste-Klasse belegte MSC-Pilot Axel Wagenblast (Yamaha) vom MWR-Team den beachtlichen fünften Platz.

In der Klasse WC 2 bis 85 ccm ging MSC-Nachwuchspilot Oskar Wolf (KTM) an den Start. Er zeigte ein starkes Rennen und wurde auf dem guten siebten Platz abgewunken.

Albrecht erneut auf dem Podest

In der Klasse XC-Sport-3 ging MSC-Pilot Jörg Albrecht (Beta, Beta-Versand.de) erneut an den Start. Er fuhr ein starkes Rennen und wurde Dritter. In der XC-Sport-1-Klasse fuhr Axel Wagenblast (Yamaha) vom MWR-Racing Team auf einen für ihn fast schon sensationellen fünften Platz. In der Hochkarätigen XC-Pro- Klasse belegte MSC-Pilot Max Weber (Husqvarna) vom KMP-Racing-Team den siebten Platz.

Nach der Sommerpause findet der vorletzte GCC-Lauf am 7./8. September in Schefflenz statt. hawa

