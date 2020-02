Johanna Schumann zwei Mal Fünfte

Das Multitalent Johanna Schumann von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim ist wieder einmal auf fremdem Terrain erfolgreich gewesen. Gleich beim ersten europäischen Sumo-Ranglistenturnier in Ungarn in diesem Jahr tat sie sich durch zwei fünfte Plätze in der Gewichtsklasse 80 Kilogramm und bei den Open hervor.

Insgesamt gibt es noch fünf weitere Ranglistenturniere im Jahr 2020

...