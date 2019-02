José Mourinho im Sturzpech

Moskau.Fußballtrainer José Mourinho wird das russische Eishockey wohl in schmerzlicher Erinnerung behalten. Ausgerechnet bei der Eröffnung eines Spiels der ersten Eishockeyliga KHL zwischen Avantgard Omsk und SKA St. Petersburg rutschte der Fußball-Starcoach aus der britischen Premier League am Montag auf dem Eis auf, wie auf verschiedenen Fotos und in einem Video zu sehen ist.

Der frühere Trainer von Manchester United stand auf einem roten Teppich, der auf dem Spielfeld ausgelegt war, und wollte das Spiel eröffnen. Der Portugiese warf den Puck und klatschte kurz in die Hände. Als er sich umdrehte, um das Spielfeld zu verlassen, stürzte er. Zwei Spieler halfen Mourinho wieder auf die Beine. Avantgard Omsk, teilte nach dem 2:0-Sieg mit, der Coach habe sich bei der unglücklichen Aktion nicht verletzt. dpa

