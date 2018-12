Jubel im Pokal, Jammer in der Liga

Hamburg.Irgendwann spaziert der kleine Linus mit der Trophäe durch die Katakomben der Hamburger Arena. Der Sohn von Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen schnappt sich zur Erheiterung des Papas den DHB-Pokal und nutzt die Unachtsamkeit der Spieler in der Kabine, die den Pott auch nicht vermissen. Keine Frage: Die Freude ist groß und die Erleichterung riesig, als der badische Handball-Bundesligist zum ersten Mal den Wettbewerb gewinnt, der ihm in den Jahren zuvor so viel Frust, Leid und Enttäuschung gebracht hatte. Doch bei der elften Final-Four-Teilnahme klappt es mit dem Pokalsieg.

„Ich bin stolz, dass wir die Geschichte ausgelöscht haben. Wegen dem, was in der Vergangenheit hier passiert ist, sind wir vor allem erleichtert und nicht mega-euphorisch. Dieser Sieg ist für die Ewigkeit des Vereins“, sagt Kapitän Andy Schmid, für den die Saison dennoch mit einem Trauma endet. Im Bundesliga-Schlusssprint verspielen die Badener einen Vier-Punkte-Vorsprung und die sicher geglaubte Meisterschaft an die SG Flensburg-Handewitt. Der Triumph im DHB-Pokal verblasst deshalb ein wenig.

„Die Bedeutung einer Meisterschaft wird ein Pokalsieg niemals haben – auch wenn es schön für den ganzen Verein ist, dass es im elften Anlauf endlich mit diesem Titel geklappt hat“, sagt Schmid und schaut mit gemischten Gefühlen auf die Saison zurück: „Wir sind gierig nach Titeln und eben nicht zufrieden, wenn es nur einer wird. Zumal wir mit dem möglichen Double eine historische Chance vergeben haben. Aber wenn man immer um alle Titel spielt, kann es eben auch mal sein, dass man einen Wettbewerb nicht gewinnt.“

Doch immerhin endet am 6. Mai 2018 der Fluch von Hamburg, wo seit Jahren die Pokalendrunde ausgespielt wird. Einen Tag nach dem 31:24-Erfolg im Halbfinale über den SC Magdeburg bezwingen die Löwen im Endspiel die TSV Hannover-Burgdorf mit 30:26 – und mit dem Schlusspfiff brechen alle Dämme. Trainer Jacobsen rennt zu den Fans, schreit seine Freude heraus und reckt die Siegerfaust. Ganz so, als wolle der Trainer sagen: „Seht her, wir können auch Pokal!“ Wenige Meter weiter entfernt liegen sich seine Spieler in den Armen. Der Druck, die Anspannung, die Selbstzweifel. Alles ist in diesem Augenblick weg – und Torwart Mikael Appelgren klettert erst einmal in den Fanblock, um überglücklich seine Freundin Anna Lindblad zu küssen. Keine Frage: Dieser 6. Mai geht in die Vereinsgeschichte ein. Es ist der Tag, an dem neue Helden für die Ewigkeit geboren werden. „Ein Traum ist wahr geworden. Nach diesem Titel haben wir uns jahrelang gesehnt“, sagt der Sportliche Leiter Oliver Roggisch, während Trainer Jacobsen einfach nur froh ist, „dass diese Frage nach dem Pokalsieg jetzt nicht mehr gestellt wird. Endlich haben wir diesen Titel gewonnen. Ich bin stolz auf den ganzen Verein. Dieser Pokal geht an unsere Fans, die hier acht, neun, zehn oder elf Mal waren. Ich freue mich, dass sie nun endlich mal den Pokal mitbringen.“

Fest steht: Der historische Triumph ist nach all den vergeblichen Anläufen vor allem in mentaler Hinsicht eine große Herausforderung. Je näher das Final Four rückt, desto mehr dunkle Wolken ziehen über dem Kronauer Trainingszentrum auf. So sagt es zumindest Trainer Jacobsen drei Tage vor der Endrunde. Was er damit meint, liegt auf der Hand: Der dauerhafte Misserfolg in Hamburg beschäftigt seine Spieler, die unrühmliche Geschichte an der Elbe ist gar das größte Problem. Doch Jacobsen gelingt es, die negativen Gedanken zu vertreiben – und muss sich wie alle Löwen nie wieder mit diesem Thema beschäftigen.

