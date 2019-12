Jubel um Sherrock

London.Das nächste Kapitel ihres modernen Sport-Märchens nannte Fallon Sherrock (Bild oben) ganz spontan „ihr schönstes Weihnachtsgeschenk überhaupt“. Die 25 Jahre alte Engländerin schreibt bei der Darts-WM weiter eifrig Geschichte und wird nach dem furiosen 3:1-Sieg über Österreichs Weltklassespieler Mensur Suljovic nach den Feiertagen erneut im Londoner Partytempel die Bühne betreten. Am späten Samstagabend strahlte Sherrock so sehr, dass man das Gefühl bekam, auf diese drei Tage Weihnachtspause könnte sie gerade sehr gut verzichten. „Ich will einfach nur wieder auf die Bühne und wieder spielen“, sagte die Mama eines fünfjährigen Sohnes. Dem Publikum im Alexandra Palace geht es wohl genauso, sie können das Match gegen Englands Chris Dobey am Freitag (14.45 Uhr/Sport1 und DAZN) schon jetzt kaum noch erwarten. Minutenlang und mit unfassbarer Lautstärke besangen die 3000 Fans ihre neue Heldin.

Aus für Max Hopp

Max Hopp (Bild unten) hat derweil den ersten Einzug eines deutschen Profis ins Achtelfinale der Darts-WM in London verpasst. Der 23 Jahre alte Hesse verlor am Sonntag mit 2:4 gegen den Litauer Darius Labanauskas und muss damit weiter auf seine erste Teilnahme an der Runde der letzten 16 warten. dpa

