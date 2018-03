Jubel und Enttäuschung

Anzeige

Klosterhalfen hatte noch vor zwei Wochen bei den nationalen Titelkämpfen in Dortmund geglänzt: Bei ihrem Start-Ziel-Sieg holte sie sich wie bereits im Freien in 8:36,01 Minuten den DLV-Rekord. In den vergangenen drei Jahren heimste sie internationale Nachwuchs-Titel und -Medaillen in Serie ein und knackte viele U-Rekorde.

Auch bei den Frauen ging der Hochsprung-Titel an eine Russin aus dem Team neutraler Athleten, für das in Birmingham acht Sportler starten. Maria Lasitskene gewann den Titel mit 2,01 Metern vor der US-Amerikanerin Vashti Cunningham und der Italienerin Alessia Trost, die beide 1,93 Meter überquerten. Eine DLV-Hochspringerin war nicht am Start. dpa

