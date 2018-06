Jubiläum der Superlative

Anzeige

Mannheim.Die 25. Bauhaus-Juniorengala war ihres Jubiläums würdig. 400 U-20-Athleten aus 23 Nationen machten im Vorfeld der WM im finnischen Tampere (10. bis 15. Juli) Werbung für ihre Sportart und stellten einmal mehr unter Beweis, dass das Meeting im Michael-Hoffmann-Stadion ein Karriere-Sprungbrett ist.

„Wir haben zwei spannende Tage erlebt und mit der Einbeziehung von Para-Wettkämpfen und der Inklusionsstaffel ein Stück Sportgeschichte geschrieben“, war U-20-Bundestrainer Dietmar Chounard nicht nur mit den Leistungen zufrieden, sondern auch mit dem geglückten Experiment. Erfreut nahm er auch sechs Meetingrekorde und fünf neue Normerfüllungen für die WM zur Kenntnis. „Wir fahren mit etwa 65 jungen Leuten nach Tampere“, setzt er die größten Hoffnungen in die Staffeln: „Alle vier haben Finalqualitäten. So gut aufgestellt sind nur die USA und Jamaika.“ Ziel des DLV ist, in der Nationenwertung unter die besten Fünf zu kommen.

Kwadwo eine Klasse für sich

Video Sport Mannheim: Zukünftige Leichtathletik-Stars messen sich bei 25. Juniorengala

Eine, die dabei kräftig mithelfen soll, ist Keshia Kwadwo. Die Sprinterin, die nach eigener Aussage „noch nie bei der Gala glänzte“, hat ihren Frieden mit Mannheim gemacht. Denn beim dritten Start war die 18-Jährige vom TV Wattenscheid, die mit ihrer Saisonbestzeit von 11,35 Sekunden über 100 Meter die WM-Norm bereits in der Tasche hatte, topfit. Nach 11,44 sec im Vorlauf, ließ sie im Finale in 11,39 sec die Konkurrenz um zwei Zehntel hinter sich. „Ich kann mich an nichts erinnern“, war die Schwester der langjährigen MTG-Sprinterin Yasmin Kwadwo komplett m Tunnel. „Ich habe nicht gemerkt, wie deutlich ich vorne lag.“