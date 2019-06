Judofighters gewinnen Fernduell

Eppelheim.

Die Judofighters Rhein-Neckar gehen als Tabellenführer der 2. Bundesliga in die Sommerpause. Gegen den Vierten HTG Bad Homburg gewannen sie souverän mit 11:3. Der hohe Sieg im gut besuchten Capri Sonne Sportpark war der Garant für die Spitzenposition (6 Zähler), denn mit 28:14 gewonnenen Kämpfen setzten sie sich gegen die punktgleiche TSG Backnang (26:16) durch. Auch bei den Unterwertungen hat das Judoteam Heidelberg/Mannheim mit 274:140 gegenüber 248:160 die Nase vorn.

„Der Kampftag war ein voller Erfolg. Gewinnen, und dann noch so dominant, macht einfach sehr viel Spaß. Erfreulich war auch, dass trotz der Schulferien viele Kinder für die Kinderliga und viele Zuschauer da waren. Wir bedanken uns bei unseren treuen Fans“, sagte Trainerin Carmen Bruckmann. Sie und ihr Kollege Stefan Saueressig sahen eine von Beginn an gute eingestellte Mannschaft, die Sidney Mai (bis 100 kg), Pascal Bruckmann (bis 73 kg), Jannik Kranzer (bis 60 kg), Finn Seeger (bis 81 kg), Matteo Hill (bis 90 kg) und Jan Mollet (bis 66 kg) im ersten Durchgang mit 6:1 beeindruckend in Führung brachten. Nur ein Kampf ging über die volle Zeit, lediglich Markus Eisenmann (über 100 kg) verlor.

Finalkampf am 15. September

Im zweiten Durchgang, in dem auch die sehbehinderten Judoka Oliver Upmann (bis 100 kg) und Marc Milano (bis 90 kg) eingesetzt wurden, ging es genauso weiter: Upmann gewann erstmals, Bruckmann, Kranzer, Seeger und Mollet wiederholten ihre Erfolge. Mai (diesmal über 100 kg) und Milano mussten sich geschlagen geben.

Die Tabellenführung stärkt den Rücken, wenn es am 15. September in Backnang endgültig um Platz eins in der Gruppe Südwest geht. „Wir sind stark genug, die 2. Liga zu gewinnen. Es hat uns gut getan zu wissen, dass trotz fehlender Leistungsträger ein solcher Erfolg möglich ist“, sagte Coach Saueressig. Doch er und Kollegin Bruckmann wissen, dass die Rückkehr ins Oberhaus ein finanzieller und personeller Drahtseilakt wird. „Für die Erste Liga müssen wir mindestens zwei Schippen nachlegen.“ Gleichwohl denkt niemand daran, in Backnang zu verlieren, um dem Aufstieg aus dem Weg zu gehen. „Das wär extrem unsportlich“, ist sich das Trainerteam einig.