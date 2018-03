Kälte zwingt zum Schongang

Anzeige

Barcelona.Nach der morgendlichen Bestzeiten-Jagd mit einem rasanten Red Bull hat die Formel 1 zum Testauftakt im kühlen und regnerischen Katalonien in den Schongang geschaltet. Titelverteidiger Lewis Hamilton kam gestern nach der Mittagspause nicht an die schnellen Runden seiner Rivalen in den ersten vier Stunden heran. Der viermalige Weltmeister musste sich mit über zwei Sekunden Rückstand auf den Tagesschnellsten Daniel Ricciardo im Red Bull mit dem siebten Platz begnügen.

Zweiter wurde Valtteri Bottas, der mit dem neuen Silberpfeil gestartet war, vor Kimi Räikkönen im Ferrari. Den vierten Platz mit nur 41 Tausendstelsekunden Rückstand auf den Finnen belegte Nico Hülkenberg im Renault. „Der Eindruck ist positiv. Ich habe mich von Beginn an wohlgefühlt im Auto“, sagte Hülkenberg. Wetterbesserung ist nicht in Sicht. Für heute, wenn der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel in den neuen SF71 steigen wird, ist eine Maximaltemperatur von fünf Grad vorhergesagt. dpa