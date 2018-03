Kampf um den Klassenerhalt in der ProB wird spannend

Anzeige

Gleichzeitig holten die „Kit SC Gequos“ beim FC Bayern München ihren zweiten Erfolg im zweiten Playdown-Spiel und sind bis auf einen Sieg an die beiden fränkischen Konkurrenten herangerückt. Die Karlsruher sind am kommenden Sonntag um 18 Uhr in der Feggrube zu Gast.

In der ersten Hälfte war die Partie – wie schon die beiden Begegnungen in der regulären Saison – eine ausgeglichene Angelegenheit, in der sich kein Team einen echten Vorteil herausspielte.

Zwar zogen die Unterfranken zu Beginn des zweiten Abschnitts zwischenzeitlich auf 30:22 (12. Minute) davon, die vor allem am offensiven Brett starken Coburger (20 Offensiv-Rebounds) schlossen die Lücke aber schnell wieder und gingen mit einer knappen 42:41-Führung in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel traf Miles Jackson-Cartwright für die Würzburger gleich zwei Dreier zum Zwischenstand von 47:44 – das war aber bereits die letzte Führung der Gäste im Playdown-Frankenderby. Coburg antwortete mit einem 9:0-Lauf und setzte sich auch im Anschluss Punkt um Punkt ab – nach dem dritten Viertel lagen die Hausherren mit 71:57 vorne.

Die TG s.Oliver Würzburg gab nicht auf und kämpfte sich mit einem 11:2-Zwischenspurt innerhalb von gut drei Minuten im Schlussviertel wieder zurück in Schlagdistanz. Doch wieder hatte die Heimmannschaft die passende Antwort parat und sorgte mit einem 8:0-Lauf zum 81:68 (36. Minute) schnell wieder für klare Verhältnisse. Grund für die Niederlage waren neben einer schwachen Freiwurfquote von 60 Prozent die 20 unterfränkischen Ballverluste – sie führten in Kombination mit den zahlreichen Coburger Offensivrebounds dazu, dass die Gastgeber 18 Würfe mehr aus dem Spiel heraus bekamen.

In den kommenden beiden Wochen geht es für die TG s.Oliver Würzburg – erst zu Hause, dann auswärts – gegen die „Kit SC Gequos“. Das Schlusslicht aus Karlsruhe ist mit zwei Siegen in die Playdown-Runde gestartet und hat wie der BBC Coburg wieder berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt. pw.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.03.2018