Kampf um Glaubwürdigkeit

Pokljuka.Der neue Präsident des krisengeschüttelten Biathlon-Weltverbandes IBU wäre beim Saison-Auftakt am Sonntag sicher ein gefragter Mann gewesen. Bei Sportlern und Journalisten. Doch Olle Dahlin musste nach einem Beinbruch und anschließender Operation seine Reise nach Pokljuka absagen. Dabei ist der interne Doping- und Korruptionsskandal genauso wenig aufgeklärt wie der Dopingskandal um Russland. Und mit den vor einer Woche suspendierten neun Kasachen steht unmittelbar vor dem Saisonstart das nächste Ungemach ins Haus.

Doch Olympiasieger Arnd Peiffer gewinnt dem Ganzen auch etwas Positives ab. Die massiven und erschütternden Vorwürfe gegen die IBU seien ein reinigendes Gewitter gewesen. Ohne den Skandal hätte es viele positive Entwicklungen, auch zugunsten der Athleten, nicht gegeben. „Bis jetzt sind wir nur das Produkt des Ganzen und haben gar nichts zu melden, das hat sich geändert. Wir können jetzt was bewegen“, sagte Peiffer vor den beiden Mixed-Staffeln zum Auftakt am Sonntag in Slowenien (12 Uhr und 14.30 Uhr/ZDF und Eurosport).

Der im September als neuer Präsident gewählte Schwede Dahlin soll die IBU aus ihrer schwersten Krise seit Jahren führen. Unter Ex-Präsident Anders Besseberg, der 25 Jahre im Amt war und alle Vorwürfe bestreitet, sollen möglicherweise neben Bestechungsgeldern für die WM-Vergabe ans russische Tjumen 2016 auch russische Dopingsünder gedeckt und 65 Doping-Proben vertuscht worden sein. Seit Ende 2017 ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Österreichs.

„Dahlins Wahlprogramm war vielversprechend und ich hoffe, dass er das mit Transparenz umsetzt, die Vergangenheit aufarbeitet und die IBU mit Weitsicht in die Zukunft führt“, sagte Erik Lesser. Für Peiffer hat der 63-jährige Dahlin eine große Agenda vor sich: „Am Ende ist es ein transparenter Anti-Doping-Kampf und die IBU muss fit für die Zukunft gemacht werden.“

Deutschland ist mit Franz Steinle, Präsident des Deutschen Skiverbandes, im sechsköpfigen Vorstand vertreten. Ex-Athlet Daniel Böhm sitzt als Athletenvertreter in der technischen Kommission wie auch der frühere Damen-Bundestrainer Gerald Hönig. Zudem ist der zweimalige Weltmeister Lesser neben Frankreichs Superstar Martin Fourcade, Aita Gasparin aus der Schweiz und der US-Amerikanerin Clare Egan ins Athletenkomitee gewählt worden.

Und dieses hat deutlich an Einfluss gewonnen. Denn auf Drängen der Athleten hat Egan als Komitee-Vorsitzende ohne Wahl einen Sitz im Exekutiv-Komitee der IBU. „Wir haben jetzt endlich eine Stimme. Jetzt wissen wir, wie es innen in der IBU aussieht“, sagte Lesser. Für Peiffer ist wichtig, dass die zuvor öfter bei ihren Forderungen übergangenen Skijäger jetzt „Druck machen und was bewegen können.“ dpa

