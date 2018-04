Kapitel Hrubesch beginnt: DFB-Frauen trainieren in Leipzig

Anzeige

Leipzig (dpa) - Horst Hrubesch steht über den Dingen. Lässig, die Hände in den Trainingshosen, beobachtet der 66-Jährige jede Bewegung der Spielerinnen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Schon bei der Erwärmung gibt es erste Anweisungen und Korrekturen beim Kurzpassspiel aus der Bewegung. Mit Anna Blässe diskutiert er kurz, ebenso wie mit Neuling Lisa Schmitz. Die Torhüterin vom 1. FFC Turbine Potsdam war erst kurzfristig ins Team für die WM-Qualifikationsspiele gegen Tschechien am Samstag in Halle/Saale und am folgenden Dienstag in Domzale gegen Slowenien berufen worden.

Hrubesch wirkt so, als ob er schon immer mit der Mannschaft gearbeitet hat. Dabei ist es seine erste Trainingseinheit mit einem Frauen-Team überhaupt. Viele werden es auch nicht werden, denn der Europameister von 1980 ist nur interimsmäßig eingesprungen, nachdem sich der Deutsche Fußball-Bund im März von Bundestrainerin Steffi Jones getrennt hatte. Nach dem kurzen Kapitel Hrubesch soll eine langfristige Lösung gefunden werden. Welche, ist noch völlig unklar.