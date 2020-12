Kaum Tests in deutschen Profiligen

Frankfurt.Das Doping-Kontrollsystem in den Bundesligen der Männer im Handball, Basketball und Volleyball offenbart nach Recherchen der ARD-Sportschau große Lücken. Wie sportschau.de berichtete, werden 89 Prozent aller Profis in den deutschen Topligen nicht unangekündigt getestet. Eine Anfrage bei der Nationalen Anti-Doping-Agentur Anfang November habe ergeben, dass 90 Athleten im Testpool gemeldet waren, die ihre Aufenthaltsorte für unangemeldete Kontrollen angeben mussten. Dies seien nur deutsche Nationalspieler, Jugend-National- und Perspektivspieler gewesen.

„Das ist eine gewisse Ausrechenbarkeit, weil wir uns nur auf einen bestimmten Kreis von Spielern fokussieren können“, so die Nada-Vorstandsvorsitzende Andrea Gotzmann. „Die Unberechenbarkeit der Kontrollen außerhalb des Wettkampfes ist für uns eingeschränkt, da wir nur die Möglichkeit haben, Athleten, die dem deutschen Kadersystem angehören und in einem Testpool eingeordnet werden, außerhalb von Wettkämpfen, zu kontrollieren.“ Der Zugriff der Kontrolleure auf ausländische Spieler liege laut fast bei Null. So habe der dänische Handballer Lasse Svan, der seine 13. Saison für Flensburg-Handewitt absolviert, noch nie eine Trainingskontrolle gehabt.

