Kay-Uwe Müller gewinnt ebm-papst-Marathon zum fünften Mal

Auch dieses Jahr säumten am Sonntag erneut viele Zuschauer trotz Nieselregen die Strecke des ebm-papst Marathons im Kochertal. In Niedernhall fiel der Startschuss für rund 3000 Teilnehmer. Kay-Uwe Müller holte sich auf der Marathonstrecke seinen fünften Sieg. Zehn-Kilometer-Läuferin Veronica Hähnle Pohl brach den Streckenrekord. Die 24. Auflage der Laufveranstaltung war aber auch ein Abschied. Zum letzten Mal war der Polizeisportverein Hohenlohe der ausrichtende Verein. Ab dem nächsten Jahr übernimmt der TSV Niedernhall die Zusammenarbeit mit ebm-papst. Bereits am Samstag gab es den ersten Startschuss zum 24. ebm-papst-Marathon. Am Nachmittag gingen mehr als 300 Nordic Walker auf die 7,5 und 12,5 Kilometer lange Strecke. Den Abschluss bildeten dann am Sonntag nach den Kinderläufen die Handbiker und Inline Skater. Einen ausführlichen Bericht mit weiteren Ergebnissen lesen Sie in unserer morgigen Ausgabe. Bild: ebm-Papst

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.09.2019