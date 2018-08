Kaymer vor 100. PGA Championship: Endlich aus dem Formtief

Anzeige

St. Louis (dpa) - Gerne denkt Martin Kaymer an den August 2010 zurück. Bei der PGA Championship feierte der deutsche Golfer seinen umjubelten Premieren-Titel auf der lukrativen US-Tour. Acht Jahre später steckt Kaymer vor der 100. Ausgabe des letzten Majorturniers des Jahres in einem Formtief.

Die ehemalige Nummer eins ist mittlerweile auf Rang 130 der Weltrangliste abgerutscht. Der 33-Jährige aus Mettmann hofft nun vor dem am Donnerstag (Ortszeit) startenden Jubiläumsturnier in St. Louis auf den Effekt einer selbst auferlegten Auszeit.

«Die zweiwöchige Turnierpause hat gut getan, besonders das Training in der letzten Woche. Jetzt habe ich mehr Sicherheit als noch bei der Open Championship», sagte Kaymer der Deutschen Presse-Agentur. Ende Juli war der Rheinländer in Schottland bereits nach zwei Tagen am Cut gescheitert. «Keine einfache Zeit im Moment», postete er damals in seinen Social-Media-Kanälen und verordnete sich anschließend Ruhe und Training in Florida. Bei den PGA Championship auf dem schönen Bellerive Country Club will Kaymer nun wieder angreifen.