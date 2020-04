„Kein existenzielles Problem für uns“

Am Samstag wollten die Schwäbisch Hall Unicorns eigentlich mit dem Vorbereitungsspiel gegen die Helsinki Roosters in die Saison 2020 starten. Doch die Corona-Krise hat sämtliche Planungen der deutschen Football-Vereine auf den Kopf gestellt. Im Interview beantwortet der Vorsitzende des Vereins Jürgen Gehrke Fragen rund um die Lage und die Sicht der Dinge bei den Unicorns.

Herr Gehrke, mal ganz platt gefragt: Sehen wir 2020 ein Footballspiel im „Optima“ Sportpark?

Jürgen Gehrke: Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht und Prognosen kann man dazu derzeit eigentlich leider auch keine abgeben. Fakt ist, dass die Gesundheit unserer Spieler, Trainer, Betreuer und Fans an oberster Stelle steht und ich gebe zu: Ein Spiel mit 2000 Zuschauern und jeweils rund 80 Leuten in den Teamzonen kann ich mir angesichts der aktuellen Lage und mit allem, was wir über Corona wissen, in diesem Jahr nur schwer vorstellen.

Das heißt, dass es 2020 keine GFL-Saison geben wird?

Gehrke: Es wird sicher keine GFL-Saison geben, wie wir sie kennen und heute schon alle vermissen. Wenn ein Spielbetrieb möglich wird, dann werden wir mit Abstrichen leben müssen. Das ist angesichts der gegebenen Umständen aber auch nicht schlimm. Das Level der letzten Jahre werden wir 2020 alle weder sportlich noch organisatorisch erreichen können und das sollte auch nicht zur Bedingung oder Voraussetzung für eine Entscheidung über den Spielbetrieb gemacht werden. Da müssen Ansprüche und Erwartungshaltungen aus der Vor-Corona-Zeit eben etwas zurückgeschraubt werden. Wir sagen aber: Besser ein paar „andere“ GFL-Spiele, als gar keine.

Wie „anderen“ Spiele aussehen?

Gehrke: Verband, Liga und Vereine arbeiten auf der Grundlage verschiedener Szenarien an unterschiedlichen Modellen, die uns eventuell einen wie auch immer ausgestalteten Spielbetrieb erlauben könnten. Da kommt jede denkbare Möglichkeit auf den Tisch. Alles hängt aber davon ab, wie sich die Corona-Pandemie, die von ihr ausgehenden Gefahren und die behördlichen Auflagen gestalten. Man muss sich ja nur mal vorstellen was passieren würde, wenn bei einem Spieler eine Corona-Infektion festgestellt werden würde. Das hieße nach aktuellem Stand dann zwei Wochen Quarantäne für sein Team und das des Gegners, also zwei Wochen kein Training und kein Spiel in zwei Vereinen. Egal wie der Spielplan aussieht, er wäre gekippt.

Also die GFL-Saison am besten jetzt gleich absagen?

Gehrke: Dafür sehe ich im Moment noch keinen Grund. Man kann zwar über ein Ligamodell und einen Ligastart heute noch nicht sinnvoll entscheiden, aber niemand von uns weiß, wie sich die Corona-Lage in den kommenden Wochen entwickeln wird. Solange ein Funke Hoffnung bleibt, dass es 2020 Spiele geben kann, muss man auch nicht definitiv absagen. Man wird natürlich nicht ewig mit einer Entscheidung warten können, aber ich sehe den zwingenden Zeitpunkt dafür noch nicht als gegeben.

Wären Geisterspiele mit Livestream-Angeboten für Euch denkbar?

Gehrke: Technisch ja, aber das ist in erster Linie eine Frage der Finanzierung. Eintrittsgelder und Catering-Umsätze würden wegfallen und man müsste mit einem bezahlten Livestream bei einem Heimspiel zumindest so viel erwirtschaften können, dass es für die Kosten eines eventuell auch abgespeckten Teams, für die Stadionmiete, die Technik und die Schiedsrichter sowie für mindestens das nächste Auswärtsspiel reicht. Ob das möglich ist, weiß niemand so genau und die Prognosen gehen da weit auseinander. Außerdem ist ja auch bei Geisterspielen die Frage des Gesundheitsrisikos für Spieler, Trainer und Betreuer noch nicht gelöst.

Es gibt Stimmen, die den Unicorns ankreiden, dass die Wiederaufnahme des Trainings unfair gegenüber anderen GFL-Teams sei. Manche reden von Wettbewerbsverzerrung. Wie sehen Sie das?

Gehrke: Für mich sind diese Vorwürfe haltlos. Wenn man so denkt, dann müsste man ja auch in Nicht-Corona-Zeiten jeden lokalen Vor- oder Nachteil einzelner GFL-Standorte, wie zum Beispiel unterschiedliche Fördergelder, Stadiongebühren oder Trainingsgelände, als unfair oder wettbewerbsverzerrend werten. Außerdem hatten wir, als wir auf unsere Stadtverwaltung zugegangen sind, auch die anderen GFL-Standorte im Blick. Vielleicht können sich deren Stadtverwaltungen ja dem Haller Beispiel anschließen.

Sie haben bei der Frage zu den Geisterspielen bereits einen finanziellen Aspekt angeschnitten. Welche Auswirkungen hat die Krise denn generell auf die Finanzlage der Unicorns?

Gehrke: Da geht es uns zunächst mal wie allen anderen Vereinen und Unternehmen auch: Die Pläne für 2020 sind Makulatur! In der ersten Reaktion vor fünf Wochen haben wir einen Ausgabenstopp beschlossen und quasi den internen Lockdown eingeleitet. Weil der Rest des Jahres noch nicht konkret planbar ist, haben wir inzwischen Szenarien mit verschieden Varianten eines Spielbetriebs und auch eines ohne Spielbetrieb durchgerechnet. Wir sehen aktuell bei keinem dieser Szenarien ein existenzielles Problem auf uns zukommen, und das ist für uns im Moment die wichtigste Erkenntnis. Mit welchem Ergebnis wir durch das Jahr kommen werden, ist natürlich nicht abzusehen, aber wir werden durchkommen. Da sind wir uns sicher.

Wie gelingt das?

Gehrke: Drei Faktoren sind dafür ganz besonders entscheidend: Der erste und wichtigste Punkt ist die solide Arbeit in den vergangenen Jahren. Wir müssen keine Schulden bedienen, sondern können bei Bedarf sogar auf Rücklagen zurückgreifen. Zweitens können wir selbst in dieser auch für die Unternehmen und Menschen in der Region schwierigen Zeit auf gute Partnerschaften und auf treue Fans bauen. Dafür sind wir sehr dankbar, haben aber gleichzeitig größtes Verständnis dafür, wenn einige davon im Moment auch andere Prioritäten setzen müssen. Jetzt zeigt sich mehr denn je, was die Worte Partnerschaft und Verbundenheit bedeuten. Und drittens nehmen wir natürlich auch die Hilfen in Anspruch, die uns von staatlicher Seite angeboten werden.

