Kein Fußball mehr im Fußball-Bezirk Hohenlohe

Bad Mergentheim.Im Fußball-Bezirk Hohenlohe wird in diesem Kalenderjahr kein Fußball mehr gespielt. Das hat der Bezirk am vergangenen Freitagabend entschieden. Da sich vonseiten der Politik zeitnah eher Verschärfungen denn Lockerungen in Sachen Corona abzeichnen, schaffen Hohenlohes Amateurfußballer nun bewusst Fakten und Klarheit für die Vereine. Deshalb ist das Fußballjahr im Bezirk Hohenlohe 2020 beendet, alle für den Dezember eventuell angedachten Partien sind abgesetzt und fallen aus.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 22.11.2020