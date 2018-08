«Kein neues Angebot»: Tony Martin verlässt Katusha-Alpecin

Anzeige

Berlin (dpa) - Radprofi Tony Martin wird sein Team Katusha-Alpecin nach Saisonende definitiv verlassen. «Katusha-Alpecin ist keine Option - Tony hat kein neues Angebot erhalten», sagte Martin-Manager Jörg Werner der Deutschen Presse-Agentur.

Laut dem Internetportal cyclingnews.com soll der Weg des 33 Jahre alten Cottbusers zum niederländischen LottoNL-Jumbo-Rennstall führen. Eine Einigung über einen angeblichen Zweijahresvertrag wollte Werner jedoch nicht bestätigen. «Wir sind in Gesprächen mit mehreren Teams, LottoNL-Jumbo ist eines davon», sagte der 46-Jährige und ergänzte: «Tony ist in einem Alter, in dem die Wahl gut überlegt sein will.»

Martin, der im Jahr 2016 vom Team Quick-Step zu Katusha-Alpecin gewechselt war, laboriert derzeit noch an den Folgen eines Wirbelbruchs, den er sich bei einem Sturz der achten Etappe der Tour de France zugezogen hatte.