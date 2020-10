Kein Training, keine Spiele

In der vergangenen Woche meldet der Landkreis Schwäbisch Hall einen 7-Tage-Inzidenzwert von über 50. Er gilt damit als Risikogebiet. Die American-Footballer der Schwäbisch Hall Unicorns reagierten darauf mit der zumindest vorübergehenden Einstellung des Trainings- und Spielbetriebs. Auch das Freundschaftsspiel des GFL-Teams am 24. Oktober in Stuttgart ist abgesagt.

„Es ist frustrierend, aber bei dem aktuellen Corona-Infektionsgeschehen halten wir es für nicht verantwortbar, den Trainings- und Spielbetrieb im Moment weiter fortzusetzen“, sagte der Unicorns-Vorsitzende Jürgen Gehrke. „Die zweite Welle hat nun auch uns erreicht. Wir können und wollen wir kein Faktor sein, der womöglich dazu beiträgt, dass die Situation in der Region noch schwieriger wird.“ Die Einstellung des Trainings- und Spielbetriebs bleibt mindestens so lange bestehen, bis die 50er-Schwelle im Landkreis eine Woche lang unterschritten bleibt. „Wir haben noch einen Funken Hoffnung, dass das schnell passiert“, so Gehrke axst

