Keine Experimente

Die Vorfreude steigt, der Druck ebenfalls: In knapp vier Wochen startet die Handball-WM in Deutschland und Dänemark – und schon jetzt steht fest: Nach der desolaten EM in diesem Jahr muss Christian Prokop liefern. Falsche Personalauswahl, fehlende Kommunikation und fatale Wechselspiele wurden dem Bundestrainer im Januar 2018 vollkommen zurecht vorgeworfen. Es war sein erstes Turnier, er hat daraus seine Lehren gezogen, wie Prokop selbst sagt. Doch eine erneute Enttäuschung beim Heimturnier ist absolut verboten. Personelle und taktische Experimente sollte es besser nicht noch einmal geben.

Einige Probleme

Die Nominierung des 28er-Kaders lässt zunächst einmal darauf schließen, dass der Bundestrainer all das verstanden hat. Das Aufgebot war mehr oder weniger genauso erwartet worden, es unterstreicht aber auch die Probleme der deutschen Mannschaft. Uwe Gensheimer ist weiterhin der einzige deutsche Weltklasse-Handballer. Mangels Alternativen sollen es auf der Mitte künftig Zweitligaspieler Martin Strobel und der gelernte Halbrechte Fabian Wiede richten. Und nach dem schmerzhaftem Ausfall von Leistungsträger Julius Kühn fehlt außerdem ein Distanzschütze der Spitzenklasse im linken Rückraum.

Steffen Fäth hätte dieses Format, ist aber seit Wochen außer Form. Philipp Weber agiert schwankend, Fabian Böhm und der zuletzt formstarke Youngster Sebastian Heymann müssen gehobene Klasse auf internationalem Niveau erst einmal beweisen. Noch dazu stehen zahlreiche angeschlagene oder noch verletzte Akteure im Kader.

Kurzum: Beim Lehrgang der DHB-Auswahl in dieser Woche schwingt auch eine große Portion Ungewissheit mit. Und doch darf es keinen anderen Anspruch geben, als im Januar beim Heim-Turnier ums Halbfinale zu spielen. Denn diese Breite in der Spitze hat fast keine andere Nation.

