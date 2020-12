Keine Lehrgänge in der Sportschule

Der Badische Fußballverband mit der Sportschule Schöneck ist in Betriebsferien, und zwar bis einschließlich 3. Januar. „Solange der Lockdown andauert, halten wir uns an die Vorgabe: Wir bleiben zu Hause“. Demnach bleiben die Tore der Sportschule nach aktuellem Stand bis einschließlich 10. Januar geschlossen. Das bedeutet, dass in dieser auch keine Lehrgansmaßnahmen stattfinden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Home-Office arbeiten. Um die Abläufe zu vereinfachen, kann man sich immer an die direkten Ansprechpartner wenden. Die Kontaktdaten findet man unter: www.badfv.de/geschaeftsstelle und www.sportschule-schoneck.de. aka

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.12.2020