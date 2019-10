Keine Schützenhilfe mehr nötig

Am fünften Spieltag der Basketball-Bundesliga reisen die Hakro Merlins Crailsheim nach Weißenfels und treffen auf den Syntainics MBC. In der Vorsaison spielten beide Teams noch gegen den Abstieg aus der BBL. In der Anfangsphase der Spielzeit 19/20 präsentierten sich beide Mannschaften keinesfalls als Abstiegskandidaten. Besonders die Crailsheimer sind weiterhin das Überraschungsteam der Liga und stehen durch eine perfekte Punkteausbeute auf dem zweiten Tabellenplatz. Tip-Off in der Stadthalle Weißenfels ist am Samstag um 20.30 Uhr.

Ohne die Schützenhilfe des Mitteldeutschen BC (mittlerweile Syntainics MBC) wären die Merlins heute gar nicht mehr in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten. Am letzten Spieltag der Saison 2018/19 mussten die Crailsheimer ihr „Heimspiel“ in Würzburg gegen Oldenburg gewinnen und waren gleichzeitig auf den Sieg des MBC gegen Bremerhaven angewiesen, um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Den Weißenfelsern gelang am Ende ein 90:87-Erfolg und die Zauberer bezwangen Oldenburg - nur dadurch treffen die beiden Teams am kommenden Wochenende wieder in der Bundesliga aufeinander.

Die Vorzeichen sind im Gegensatz zu den Duellen aus der vergangenen Saison allerdings vollkommen unterschiedlich. Crailsheim ist weiterhin in der Erfolgsspur. Vier Siege aus vier Spielen katapultierten sie auf den aktuell zweien Tabellenplatz hinter Alba Berlin und vor dem FC Bayern München. Die Jungs von Coach Tuomas Iisalo werfen im Schnitt die meisten Punkte der Liga (97). Gleich zwei von ihnen sind in den Top-10 der Liga-Topscorer wiederzufinden. Auf Platz vier liegt Javontae Hawkins (18,8 Punkte/Spiel) und auf Platz acht der chilenische Nationalspieler und Merlins-Kapitän Sebastian Herrera (17).

Der MBC steht derzeit auf dem zwölften Tabellenplatz (1:3 Siege), musste sich aber nur knapp gegen namhafte Gegner geschlagen geben. Gegen Brose Bamberg verlor das Team aus Sachsen-Anhalt beispielsweise erst in der Verlängerung (96:99) und gegen Ludwigsburg hauchdünn mit 87:89. Im Pokalachtelfinale besiegten sie medi Bayreuth souverän mit 91:79. „Die sehr starke Offensive vom MBC ist auch eine große Chance für uns, weil wir als Team verteidigen müssen und uns dadurch weiterentwickeln können. Sie haben sehr talentierte Guards, die umgeben sind von guten Shootern. Das macht sie zu einem sehr gefährlichen Gegner für alle in der Bundesliga. Es könnte ein sehr spannendes und unterhaltsames Spiel werden“, sagt Tuomas Iisalo.

Auch statistisch gesehen wird die Begegnung ein heißer Tanz. Die Gastgeber haben aus dem Feld (49,2/47,4 Prozent) und von der Dreierlinie (42,6/41,4Prozent) bessere Wurfquoten. Dafür greifen sich die Merlins mehr Rebounds und verteilen im Schnitt drei Assists mehr als die Weißenfelser.

