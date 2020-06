Keine Vorbereitung möglich

Der Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ in Berlin fällt 2020 aus Die Corona-Einschränkungen und bestehenden Rechtsverordnungen der Länder in den Bereichen Schule und Sport lassen den Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ und ein Bundesfinale mit fast 5000 Teilnehmern gegenwärtig nicht zu.

Daran ändern auch der momentan zu beobachtende Rückgang der Infektionszahlen in Deutschland und die im Zuge dessen beschlossenen Lockerungsmaßnahmen von Bund und Ländern nichts. Der Vorstand der Deutschen Schulsportstiftung hat daher in seiner Online-Sitzung einstimmig beschlossen, nun auch das für September geplante Bundesfinale abzusagen. „Wir alle hätten uns gewünscht, die bereits qualifizierten Schulen der Frühjahrssportarten im Herbst nach Berlin einladen zu können – vor allem, weil uns die vielfältigen Reaktionen auf die Absage des Bundesfinales im Mai noch einmal deutlich gezeigt haben, wie wichtig den jungen Menschen unser Wettbewerb ist. Doch wir müssen der Tatsache ins Augesehen, dass die Durchführung eines Bundesfinales in der gegenwärtigen Situation aus gesundheitlichen wie auch wirtschaftlichen Gründen nicht zu verantworten wäre“, äußerte sich der Vorstandsvorsitzende Thomas Härtel zur Entscheidung.

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die letztlich zur Absage geführt haben: Ein maßgeblicher Aspekt war die bereits am 29. April formulierte Empfehlung der Kultusministerkonferenz, auf die Durchführung der Bundesfinalveranstaltung zu verzichten. Auch wenn Schulen unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln gerade wieder ihre Türen öffnen, ist an Regelschulbetrieb mit Schulsport, der momentan noch flächendeckend ausfällt. Ebenso ist der Vereinssport, vor allem in den Hallensportarten und im Besonderen in den Kontaktsportarten, derzeit noch massiv eingeschränkt oder untersagt.

Hinzu kommt, dass für die Schulteams eine vergleichbare Trainingsvorbereitung und damit einhergehend fairer sportlicher Wettbewerb beim Bundesfinale in der derzeitigen Lage kaum möglich wäre, da in den einzelnen Ländern unterschiedliche Regelungen gelten. Zudem muss festgestellt werden, dass gerade im Bereich von „Jugend trainiert für Paralympics“ zahlreiche Teilnehmende der Risikogruppe angehören, die es in besondererWeise vor einer Covid-19-Erkrankung zu schützen gilt.

Nach Einschätzung des Vorstands gibt die Durchführung eines Bundesfinales keinen Sinn, wenn zu befürchten ist, dass ein erheblicher Teil der Qualifizierten nicht am Wettbewerb wird partizipieren können – entweder, weil das ein Bundesland die Teilnahme nicht vertreten kann, oder weil sportlicher Wettbewerb noch immer nicht erlaubt ist, oder weil man zur Risikogruppe gehört, die keinem Infektionsrisiko ausgesetzt werden darf. dosb

