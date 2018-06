Kerber auf Mallorca gegen Qualifikantin ausgeschieden

Anzeige

«Mein Ziel ist es, Tag für Tag immer besser zu werden», sagte Kerber in einem Interview der «Sport Bild». «Aber natürlich will ich die Rasensaison auch genießen, sie dauert ja nur wenige Wochen.» Vor dem nächsten Duell mit der Weltranglisten-Ersten Simona Halep aus Rumänien ist ihr nicht bange. «Ich kann sie schlagen», betonte die Australian-Open-Siegerin von 2016, die gegen Halep zuletzt in Melbourne (Halbfinale) und in Paris (Viertelfinale) verloren hatte. «Ich habe gegen sie auch schon enge Matches gewonnen», meinte Kerber, «in Wimbledon oder auswärts im Fed Cup. Am Ende ist es tageabhängig.»