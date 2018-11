Kerber bekommt ihren Wunschtrainer

Berlin.Der frühere Australian-Open-Finalist Rainer Schüttler soll Deutschlands bester Tennis-Spielerin, Angelique Kerber, zu weiteren Grand-Slam-Siegen verhelfen. Die Verpflichtung des Korbachers bestätigte Kerbers Manager. Demnach soll der 42-Jährige Ende November und damit nach Kerbers Urlaub die Betreuung der Wimbledon-Siegerin übernehmen. Schüttler soll in der kommenden Woche offiziell als Trainer der Kielerin vorgestellt werden.

Kerber hatte sich Mitte Oktober von ihrem vorherigen Trainer Wim Fissette getrennt und war bei den darauffolgenden WTA-Finals in der Vorrunde ausgeschieden. Der Zeitpunkt der Verpflichtung kommt so überraschend wie der Name. Schüttler hat als Profi-Trainer keinen besonders großen Erfahrungsschatz, verstärkte im Sommer 2017 das Trainerteam des eher unbekannten Serben Janko Tipsarevic, einem ehemaligen Bundesligaspieler von Grün-Weiss Mannheim. Mit Ex-Profi Alexander Waske hatte der „Shaker“ zudem die Tennis-Akademie in Offenbach geführt.

Start in Australien

„Angelique hat in den letzten Jahren schon mehrfach unter Beweis gestellt, was sie für ein Champion ist. Für mich steht außer Frage, dass sie mit ihrem Talent noch viel erreichen kann“, sagte Schüttler in einer von Kerbers Management veröffentlichten Pressemitteilung. Die 30-Jährige befinde sich in einer „spannenden Phase ihrer Karriere“, erklärte der neue Coach. Kerber wünschte sich als Fissettes Nachfolger einen deutschsprachigen Trainer, den sie nun bekommt. „Trotz der erfolgreichen Zusammenarbeit seit Beginn der Saison wurde dieser Schritt aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen bezüglich der zukünftigen Ausrichtung erforderlich“, hatte das Kerber-Team zur Trennung von Fissette begründet, die unmittelbar vor den WTA Tour Finals in Singapur erfolgte. Welche unterschiedlichen Auffassungen bestanden, ließen Kerber und ihr Umfeld offen.

Schüttler wird ab Ende November einen guten Monat Zeit haben, um die Weltranglistenzweite für den ersten Höhepunkt der neuen Saison in Schwung zu bringen. Dann hat Kerber bei den Australian Open (14. bis 27. Januar) das Halbfinale zu verteidigen. dpa

