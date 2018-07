Kerber: «Ehre, nach Steffi die Nächste zu sein»

Anzeige

London (dpa) - Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber wird nach ihrem dritten Grand-Slam-Titel in der Tennis-Weltrangliste wieder unter die besten Fünf rücken.

Die 30-jährige Kielerin wird nach Angaben der Spielerinnenorganisation WTA am Montag voraussichtlich als Nummer vier der Welt geführt. Als Weltranglisten-Zehnte war Kerber in das Rasen-Tennisturnier in London gestartet. «Ich denke, vor zwei Wochen hat keiner geglaubt, dass ich so weit kommen kann», sagte sie auch mit Blick auf ihre enttäuschende Saison 2017. «Ich habe versucht, mich zu steigern, im Moment zu bleiben und nicht zu viel darüber nachzudenken, was passieren kann oder nicht.»

Kerber hat sich auch über die historische Dimension ihres Wimbledon-Titels gefreut. «Für mich ist es eine ganz große Ehre, nach Steffi die nächste deutsche Wimbledonsiegerin zu sein. Die nächste Deutsche zu sein, die mit diesem Pokal nach Hause kommt, besser geht es nicht», sagte sie im ZDF-Sportstudio.