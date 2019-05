Kerber geht mit Druck gelassen um

Angelique Kerber verdrängt Gedanken an den Karriere-Grand-Slam. © dpa

Paris.Mit ihrem großen Vorbild Steffi Graf hat Angelique Kerber noch nicht über den Karriere-Grand-Slam gesprochen. Erst sechs Spielerinnen in der Geschichte des Profi-Tennis haben den Titel bei allen vier großen Turnieren gewonnen. Doch kurz vor Beginn der French Open versucht die Wimbledonsiegerin, die hohen Erwartungen zu dämpfen.

„Ich starte mit einem Mix aus Zuversicht und Gelassenheit in die French Open, ohne große Erwartungshaltung“, sagte Kerber. „Die Grand Slams sind immer ein Spektakel und diese Debatten sind eben Teil der Vorfreude aller Beteiligten. Ich sehe das gelassen und kann es mittlerweile gut einordnen.“

Seit Mitte der Woche trainiert die 31-Jährige aus Kiel auf den roten Ascheplätzen am Bois de Boulogne im Westen der französischen Hauptstadt. Sie scherzt mit ihrem Trainer Rainer Schüttler und scheint nach den verzwickten vergangenen Wochen rechtzeitig zum Höhepunkt der Sandplatz-Saison zumindest wieder fit und gesund zu sein.

Problematische Vorbereitung

Ihre Vorbereitung durchwachsen zu nennen, ist noch untertrieben. Erst ein grippaler Infekt und die Absage für den Fed Cup, dann das frühe Aus beim Heimturnier in Stuttgart, die Knöchelverletzung beim Turnier in Madrid und die Absage für Rom – vor ihrer Erstrunden-Aufgabe am Sonntag gegen die Russin Anastasia Potapowa hat Kerber nur drei Matches auf ihrem ohnehin am wenigsten geschätzten Belag absolviert.

Und dennoch zählt die Weltranglisten-Fünfte quasi qua Amt natürlich auch in den kommenden zwei Wochen wieder zum Kreis der Titel-Anwärterinnen. 2016 triumphierte Kerber bei den Australian Open und den US Open, im vergangenen Jahr holte sie beim Rasenklassiker in Wimbledon den Titel. „Wenn ich die die Chance bekomme, den Karriere-Grand-Slam zu komplettieren, wäre das großartig, aber noch denke ich nicht daran“, bleibt Kerber zurückhaltend. dpa

