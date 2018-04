Kerber gibt auf - alle Deutschen in Stuttgart raus

Anzeige

Stuttgart (dpa) - Angelique Kerber winkte nach ihrer Aufgabe noch einmal ins Publikum und trottete dann vom Platz. Sichtlich angeschlagen blieb die zweimalige Grand-Slam-Siegerin in ihrem Achtelfinale des Stuttgarter Sandplatz-Tennisturniers gegen die ungesetzte Estin Anett Kontaveit ohne Chance.

Mit bandagiertem Oberschenkel beendete die ehemalige Weltranglisten-Erste am Donnerstag beim Stande von 0:6, 0:2 vorzzeitig die Partie. Die Enttäuschungen nach dem Halbfinal-Aus im Fed Cup an gleicher Stelle gegen Tschechien setzte sich für sie fort.

Da auch Titelverteidigerin Laura Siegemund mit dem 4:6, 6:4, 3:6 gegen die amerikanische US-Open-Halbfinalistin Coco Vandeweghe in der Runde der besten 16 scheiterte, steht erstmals seit vier Jahren keine deutsche Teilnehmerin im Viertelfinale am Freitag. Im vergangenen Jahr hatte Siegemund einen Endspiel-Coup in ihrer schwäbischen Heimat gefeiert, 2015 und 2016 hatte Kerber triumphiert.