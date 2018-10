Kerber meldet sich zurück

Mutmacher: Angelique Kerber hat das Vorrunden-Aus verhindert. © dpa

Singapur.Deutschlands Tennis-Star Angelique Kerber hat sich dank ihrer Willensstärke beim Saisonfinale zurückgemeldet und spielt morgen um den Halbfinaleinzug. Mit dem umkämpften 6:4, 5:7, 6:4 in einem spannenden Duell mit US-Open-Siegerin Naomi Osaka schaffte die Topgesetzte in Singapur ihren ersten Sieg. Auch ohne einen Trainer wehrte sich die Wimbledonsiegerin damit zwei Tage nach dem verpatzten Auftakt bei den WTA Finals vorerst erfolgreich gegen das drohende Vorrunden-Aus – und war erleichtert. „Ich denke, wir haben beide auf einem sehr hohen Level gespielt“, sagte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin nach anstrengenden zweieinhalb Stunden. „Ich habe gut angefangen. Ich hatte im zweiten Satz meine Chancen gehabt, aber sie hat unglaublich gespielt. Es ist einfach großartig, so ein tolles Match gewonnen zu haben.“

Im zweiten Abschnitt hätte Kerber bei 5:4 und eigenem Aufschlag die Partie bereits für sich entscheiden können, Osaka war in dem Moment aber zu gut. Anders als gegen Kiki Bertens konnte die 30-jährige Kielerin diesmal aber eine Dreisatz-Niederlage abwenden.

Zum Vorrunden-Abschluss wird die Nummer zwei der Welt von der früheren US-Open-Siegerin Sloane Stephens gefordert. Während der WTA Finals als letztem Turnier der Saison wollte Kerber die Suche nach einem Nachfolger für Wim Fissette ausblenden. dpa

