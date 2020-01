Kerber ohne Druck

Melbourne.Auf das Geburtstagsständchen in einer der großen Arenen im Melbourne Park verzichtet Angelique Kerber an diesem Samstag gern. Die angeschlagene dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin freut sich, vor dem ersten Ernstfall bei den diesjährigen Australian Open noch Zeit zu haben, ihre Oberschenkelblessur auszukurieren. Anders als so oft in den vergangenen Jahren fällt ihr 32. Geburtstag nicht in die zwei Wochen des ersten Tennis-Höhepunkts der Saison. Erst am Dienstag, dem zweiten Turniertag, wird Kerber loslegen.

„Das hilft mir schon viel“, sagte sie am Freitag. Schließlich schränkt die Verletzung sogar noch ihr Trainingspensum ein. Weil auch Alexander Zverev miserabel in die neue Saison gestartet ist, scheinen die Hoffnungen auf ein starkes deutsches Abschneiden in Australien gering. Ohnehin müssen sich die beiden deutschen Tennis-Protagonisten auch nach einem schwachen Jahr 2019 erst wieder berappeln.

Duell mit Qualifikantin

„Ich will mir ein bisschen Zeit geben, zurückzukommen“, sagte Kerber. „Ich werde für dieses Turnier nicht zu viel Druck auf mich nehmen. Es ist mehr ein Prozess für das ganze Jahr.“ Das rechte Bein hatte sie über das angeschlagene linke geschlagen, als sie auf einem schwarzen Sessel saß und auf das Turnier vorausblickte. Sie lächelte beim Gedanken an ihren Final-Triumph von 2016. „Zuversichtlich“ sei sie, bis zum ersten Auftritt gegen eine Qualifikantin fit zu werden. Sie benutzte etwas ernster aber auch die Einschränkung „hoffentlich“.

Am vergangenen Mittwoch waren in Adelaide wie schon Ende 2019 wieder Schmerzen in der hinteren linken Oberschenkel-Muskulatur aufgetreten. Nur zweieinhalb Matches hat sie auch deswegen vor den Australian Open bestritten, nur einmal in diesem noch jungen Jahr gewonnen. dpa

