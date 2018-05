Kerber und Görges eine Runde weiter

Anzeige

Zverev ist gegen die 27 Jahre alte Nummer 60 der Welt aber klarer Favorit. Der an Nummer zwei gesetzte Zverev ist am vierten Turniertag als einziger Deutscher im Einsatz. Bei einem Sieg würde er in der dritten Runde am Freitag auf den an Nummer 26 gesetzten Damir Dzumhur aus Bosnien-Herzegowina oder den Mazedonier Radu Albot treffen. Die übrigen Zweitrunden-Spiele mit deutscher Beteiligung folgen am Donnerstag in dieser Woche.

