Kerber zieht ins Finale ein - Görges scheitert an Williams

Anzeige

London (dpa) - Angelique Kerber kann als erste Deutsche seit Steffi Graf Wimbledon gewinnen, das erste deutsche Damen-Finale seit 87 Jahren gegen Julia Görges bleibt aber aus.

Nur die ehemalige Nummer eins der Tennis-Welt zog beim berühmten Rasenturnier in London ins Endspiel ein und kann sich am Samstag zum dritten Mal in ihrer Karriere zur Grand-Slam-Siegerin krönen. Julia Görges hingegen verpasste eine Überraschung gegen die siebenmalige Wimbledonsiegerin Serena Williams aus den USA und verlor ihr Halbfinal-Match mit 2:6, 4:6.

Die 30 Jahre alte Kielerin Kerber erreichte zuvor mit einem soliden 6:3, 6:3 in gerade einmal 68 Minuten gegen die Lettin Jelena Ostapenko zum zweiten Mal nach 2016 das Wimbledon-Endspiel. Am Samstag geht es wie schon vor zwei Jahren gegen Serena Williams - Kerber scheint für die Revanche gerüstet.