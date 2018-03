Kirchgässner holt sich Gold

Anzeige

Bei den Badischen Hallenmeisterschaften der Jugend in Mannheim ermittelten am Wochenende rund 500 Nachwuchsathleten in der Leichtathletik-Halle am Olympiastützpunkt in Mannheim ihre Meister. Am Samstag war Rosa Kirchgässner vom SC Freudenberg in der Altersklasse der weiblichen Jugend U18 im 60-Meter-Hürdensprint am Start. Nach dem in 9,30 Sekunden souverän gewonnenen Vorlauf gelang ihr der Sieg im Finale in 9,21 Sekunden. Damit zeigte sie sich für die kommenden Wettkämpfe gut vorbereitet. Mit dieser Leistung ist Rosa Kirchgässner zudem zum Länderkampf am 4. März in Metz/Frankreich nominiert. hk/Bild: Kirchgässner