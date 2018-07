Kittel hofft: „Gelb ist drin“

Anzeige

Berlin.Marcel Kittel (Bild) baut keine Luftschlösser. „Die Wiederholung der Erfolge des superkrassen Jahres 2017 sind unrealistisch“, sagte der 30 Jahre Radprofi vor Beginn der 105. Tour de France am Samstag in Noirmoutier. Fünf Tageserfolge konnte der Thüringer bei der Frankreich-Rundfahrt 2017 bis zu seiner Aufgabe auf der 17. Etappe einfahren. Insgesamt 14 Etappensiege stehen in Kittels Vita – so viele wie bei keinem anderen deutschen Radprofi. Auch in diesem Jahr ist ein Tageserfolg trotz eines mageren Frühjahres – mit lediglich zwei Siegen bei der italienischen Fernfahrt Tirreno-Adriatico – das primäre Ziel des neuen Kapitäns von Katusha-Alpecin. „Mein Ziel ist wie in jedem Jahr, eine Etappe zu gewinnen“, erklärte der Wahlschweizer ganz bescheiden.

Mit einem Sieg bei der Auftakt-Etappe am Samstag über 199 Kilometer von der Atlantikinsel Noirmoutier nach Fontenay winkt dem Tagessieger das erste Gelbe Trikot der diesjährigen Tour. „Ich habe die letzten Kilometer abgefahren. Da ist ein bisschen Pfeffer drin, am Schluss mit vielen Richtungsänderungen und die letzten 200 bis 300 Meter ansteigend“, berichtete Kittel und ergänzte: „Gelb ist drin, aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen“. Gelb zum Auftakt: Das schaffte der Sonnyboy aus Arnstadt schon 2013 und 2014.

Greipel im Vorjahr ohne Sieg

In den vergangenen Jahren machten die Sprinter das Sommertheater der Franzosen zur Tour d’Allemagne. Nicht weniger als 25 Etappensiege konnten Kittel (14) und André Greipel (11) seit 2011 einfahren. Der gebürtige Rostocker vom belgischen Team Lotto Soudal ging im Vorjahr erstmals seit seinem Tour-Debüt vor sieben Jahren leer aus und will sich mit weiteren Erfolgen für einen neuen Vertrag empfehlen.