Klarer Sieg beim FC Bayern II

Auch ohne die drei Leistungsträger Leon Kratzer, Dejan Kovacevic und Garrett Jackson boten die Gäste den Münchnern von Beginn an Paroli. Zwar lagen die Hausherren über weite Strecken der ersten Hälfte knapp vorne, das Team von TG-Trainer Liam Flynn blieb aber immer in Schlagdistanz. Durch einen halbzeit-übergreifenden 12:4-Lauf setzten sich die Gastgeber dann kurz nach Beginn der zweiten 20 Minuten beim Stand von 41:31 erstmals zweistellig absetzen. Davon erholten sich Julian Albus und Co. aber schnell und drehten mit einem 14:3-Lauf, in dessen Verlauf der Würzburger Kapitän drei Dreier versenkte, zum letzten Mal den Spielstand.

Entscheidend war dabei die starke Verteidigung der Würzburger: In den letzten 16 Spielminuten gelangen der Heimmannschaft nur noch zwölf Punkte, während die Unterfranken allein im dritten Viertel 31 Zähler markierten.

So bauten sie ihren Vorsprung teilweise auf über 20 Punkte aus und kamen am Ende zu einem ungefährdeten 75:56-Erfolg. pw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.04.2018