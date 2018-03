Klassenerhalt in Reichweite

Anzeige

Während die TG s.Oliver Würzburg den Klassenerhalt in der „Pro B“ aus eigener Kraft schaffen kann, steht Gegner Karlsruhe heute bereits mit dem Rücken zur Wand: Die „Kit SC Gequos“ dürfen sich keine Niederlage mehr erlauben, wenn sie den Abstieg nach nur einem Jahr ProB noch vermeiden wollen. Die Würzburger wollen mit dem vierten Sieg im vierten Saisonspiel gegen die Karlsruher den nächsten wichtigen Schritt machen. Im Fall eines Auswärtserfolgs könnten sie den Nichtabstieg bereits im Heimspiel gegen den BBC Coburg am 15. April in trockene Tücher bringen.

Sprungball in Karlsruhe ist am heutigen Samstag um 19.30 Uhr. Beim letzten Auftritt in der Sporthalle am „IfSS“ gelang dem Farmteam von s.Oliver Würzburg ein Sieg mit 26 Punkten Differenz, und auch das Heimspiel am vergangenen Sonntag ging dank einer starken Leistung der gesamten Mannschaft deutlich mit 85:61 an die Unterfranken.

Würzburg hat sein Schicksal selbst im Falle einer Niederlage in Karlsruhe weiter in der eigenen Hand. Ein Sieg würde aber bedeuten, dass sie bereits am vorletzten Spieltag der Playdown-Runde im Frankenderby gegen den BBC Coburg alles klar machen könnten. So oder so – das Gastspiel der Oberfranken im TGW-Sportzentrum Feggrube wird für beide Mannschaften eine entscheidende Partie im Kampf gegen den Abstieg. Deshalb haben alle Heim-Fans am 15. April freien Eintritt in der Feggrube, Tip-Off ist um 18 Uhr. pw