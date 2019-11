Klassenerhalt kein Thema mehr

Der Schachclub BG Buchen hat am dritten Spieltag der badischen Oberliga das Heimspiel gegen den SC Brombach mit 5:3 gewonnen und liegt mit 6:0-Mannschaftspunkten hinter der nicht aufstiegsberechtigten OSG Baden-Baden III und dem Aufstiegsfavoriten SC Ötigheim auf dem dritten Tabellenrang, womit man dem Klassenerhalt in der äußerst starken Liga deutlich nähergerückt ist. Man ist ist Buchen nämlich etwas vorsichtig geworden, denn nur zu gut erinnert man sich an den letztjährigen 4:0-Start, dem einige knappe Niederlagen folgten, so dass anschließend bis zur Schlussrunde gezittert werden musste.

Im überraschend nur knapp vier Stunden dauernden Wettkampf gegen Brombach endeten die ersten sechs Bretter unentschieden. Matchwinner waren schließlich in mehr als beeindruckender Weise der junge Jakob Schuhmacher und Routinier Bernhard Greis an den beiden hinteren Brettern mit vollen Punktgewinnen.

Jakob Schuhmacher überspielte seinen Gegner Michael Schneider bereits in der Eröffnung und krönte die Partie mit kombinatorischer Finesse. Bernhard Greis hatte es mit dem Spanier Francisco Carretero Martinez zu tun und legte strategisch großen Tiefgang und Weitblick an den Tag, so dass er den Gang der Partie aus der Eröffnung heraus bis ins Endspiel bestimmte und die Ernte verdientermaßen einholte. Jakob Schuhmacher ist derzeit in bestechender Form, denn er holte aus seinen drei Einsätzen in der zweiten und ersten Mannschaft drei Zähler.

Die sechs Punkteteilungen kamen auf unterschiedliche Weise zustande: Sichere Remisen holten zunächst Jürgen Kettner (an Brett 5 gegen Volker Stolle), ehe sich an den beiden Spitzenbrettern die Titelträger neutralisierten und GM Mihajlo Stojanovic sowie IM Henryk Dobosz (gegen die beiden Franzosen IM Nicolas Brunner und FM Timothee Heinz) die Friedenspfeife rauchten. Kämpferisch zeigten sich IM Amadeus Eisenbeiser und FM Matthias Becker. IM Amadeus Eisenbeiser hatte mit Schwarz einen Bauern gewonnen, doch verteidigte sich der Schweizer FM Dorian Jaeggi zäh und erfolgreich und hielt die Stellung im Gleichgewicht. Matthias Becker lehnte in hoher Zeitnot zuerst riskant ein Remisangebot von Xaver Dill ab, musste dann noch einige kritische Momente überstehen, ehe auch hier das Unentschieden unterschrieben wurde.

Am 8. Dezember fahren die Odenwälder zum nächsten Spiel beim Bruchsaler Vorortverein SC Untergrombach, der mit 3:3-Mannschaftspunkten ein ausgeglichenes Konto besitzt. eb

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.11.2019