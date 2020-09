Kleber zeigt sich nach Playoff-Aus selbstkritisch

Der gebürtige Würzburger Maxi Kleber fand auch im sechsten Spiel der Dallas Mavericks gegen den Titelkandidaten Los Angeles Clippers nicht zu einer guten Form und musste sich aus der NBA-Blase in Disney World verabschieden. 97:111 hieß es am Ende und die Playoff-Serie ging damit 2:4 verloren. Das ehemalige Team von Dirk Nowitzki hat in den ersten Playoffs ohne den zurückgetretenen Superstar nicht für eine Überraschung sorgen können.

„Vieles, auf das man stolz sein kann und auf das man sich freuen kann“, twitterte Nowitzki. Ohne den seit drei Partien verletzten Kristaps Porzingis an seiner Seite konnte Luka Doncic das Team nicht zum benötigten dritten Sieg führen, beeindruckte aber dennoch bei den ersten Playoffs seiner Karriere in der stärksten Basketball-Liga der Welt. „Er ist der Schlüssel. Ich kann die Dinge gar nicht beschreiben, die er macht. Insbesondere für unsere Offensive. Er ist ein sehr seltenes, sehr besonderes Talent“, sagte Kleber. „Ich bin leider überhaupt nicht, vor allem offensiv, in die Serie reingekommen. Das hat uns extrem weh getan insgesamt.“

Die Clippers treffen im Halbfinale der Western Conference entweder auf die Utah Jazz oder die Denver Nuggets. Durch den 119:107-Sieg der Nuggets kommt es zwischen den Teams in der Nacht auf Mittwoch (deutscher Zeit) einem entscheidenden Spiel sieben. dpa

