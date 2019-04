Kleine Feier im engsten Familienkreis

Hilden/Mannheim.Wenn man Wilhelm Bungert auf die schönsten Erinnerungen an seine Tennis-Karriere anspricht, nennt die deutsche Sport-Legende, die 1967 das Wimbledon-Finale gegen den Australier John Newcombe verlor, kein besonderes Turnier-Erlebnis. Stattdessen schwärmt der ehemalige Davis-Cup-Teamchef, der heute seinen 80. Geburtstag feiert, von den tollen Reisen. „Ich habe durch den Tennis-Sport die ganze Welt gesehen und besondere Menschen kennengelernt“, berichtet Bungert.

Seinen Ehrentag wird der gebürtige Mannheimer im engsten Familienkreis in Hilden bei Düsseldorf verbringen, wo er seit 40 Jahren eine Tennis- und Golf-Ranch betreibt. „Es wird eine ganz kleine Feier“, erklärt er. „Ich war über vier Wochen im Krankenhaus und bin gerade erst wieder nach Hause gekommen.“ Mehr Details zu seiner Gesundheit möchte Bungert nicht verraten. „Es geht mir jetzt aber wieder besser“, schiebt der frühere Weltklasse-Spieler hinterher.

Nach Mannheim hat er „so gut wie keinen Kontakt“. „Ich bin ja schon 50 Jahre weg. Auch zu meinem Heimatverein Grün-Weiss gibt es keine Verbindung. Ich kenne dort niemanden mehr. Von der Meisterschaft habe ich in der Zeitung gelesen“, erläutert Bungert.

Die Auftritte der aktuellen deutschen Aushängeschilder Angelique Kerber und Alexander Zverev verfolgt „Mister Hitchcock“, wie ihn die englische Presse aufgrund seiner vielen knappen Spiele in Wimbledon taufte, am Fernseher oder in der Tagespresse.

„Froh, damals gespielt zu haben“

„Zverev und Kerber fehlt die Konstanz. Es geht rauf und runter. Zu meiner Zeit war es leichter, sich in der Spitze zu halten“, berichtet der 80-Jährige. „Ich bin froh, damals gespielt zu haben. Wir waren 50 Leute in der Weltspitze, das war wie eine Familie.“

In seinen Matches bewegte sich Bungert stets zwischen Genie und Wahnsinn. „Manchmal habe ich selbst nicht gewusst, was ich gerade gemacht habe. Wimbledon war wie später für Boris Becker mein Wohnzimmer“, blickt der Jubilar gerne zurück.

Für seine Endspiel-Teilnahme 1967 erhielt er umgerechnet 300 Mark Preisgeld. Die heutige Prämien auf der ATP-Tour sieht Bungert kritisch: „Es ist zu viel Geld im Spiel.“ Auch mit der Davis-Cup-Reform kann sich Bungert, der 1970 gemeinsam mit Christian Kuhnke und Jürgen Fassbender das Finale des Teamwettbewerbs erreichte und den USA unterlag, „überhaupt nicht anfreunden“.

Dafür schätzt er den Spielstil von Roger Federer. „Er ist der einzige Spieler, bei dem ich nachvollziehen kann, wie er auf dem Platz denkt. Sein Stil erinnert mich an meine große Zeit“, lobt Bungert, der auch keinerlei Kontakte mehr zum Deutschen Tennis Bund (DTB) hat.

Auch in Wimbledon war der Wahl-Rheinländer schon lange nicht mehr. „Das letzte Mal vor zehn Jahren“, sagt er. Das Grand-Slam-Turnier in Paris hat Bungert dagegen auch in den vergangenen Jahren regelmäßig besucht. „Dabei war Sand nie mein Belag. Einmal habe ich es dort im Doppel mit Christian Kuhnke ins Endspiel geschafft“, erinnert sich der Sohn eines Bauunternehmers und schwärmt von seinen Auftritten im Düsseldorfer Rochusclub oder bei den Turnieren in Hamburg und München.

Aus seiner Tennis- und Golf-Ranch will sich Bungert auch aus gesundheitlichen Gründen demnächst zurückziehen. „So langsam reicht es nach 40 Jahren“, berichtet er.

