Kleiner Aufschwung für die Randsportart

Berlin.Nach dem Ausscheiden der DFB-Auswahl im Viertelfinale gegen Schweden blieb der erhoffte Aufschwung nach der diesjährigen Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich zumindest in Deutschland aus. Diskutiert wurde vor allem der mittlerweile wohl bekannte Gehaltsunterschied zwischen den deutschen Fußballerinnen und Fußballern. Doch wo steht der Frauenfußball außerhalb von Europa nach den Debatten bei der WM?

In den USA genießt die Frauen-Nationalmannschaft einen hohen Stellenwert. Ihre Spielerinnen sind landesweit bekannt. Für die Teams der US-Profiliga National Women’s Soccer League (NWSL) hat sich die Euphorie über den WM-Titel positiv ausgewirkt. Der Zuschauerschnitt der Liga stieg um 70 Prozent.

Rapinoe sorgt für Schlagzeilen

Weltmeister-Kapitänin Megan Rapinoe sorgte durch politische Aussagen und ihr Engagement für die Frauen in der Gesellschaft zudem weltweit für Schlagzeilen. Doch auch in der USA bleibt Frauenfußball eine Randsportart. Knapp einen Monat nach dem Titelgewinn war lediglich die Klage des Teams gegen den eigenen Verband auf gerechte Bezahlung noch ein Thema in den Medien.

Bis 1979 war Frauenfußball in Brasilien gesetzlich untersagt. Und auch heute noch stehen die Fußballerinnen im Heimatland des „Jogo Bonito“ (schönes Spiel) immer im Schatten ihrer männlichen Kollegen. Das zeigt sich auch bei der finanziellen Vergütung.

Aus Protest gegen die ungleiche Bezahlung trat die sechsmalige Weltfußballerin Marta bei der WM ohne Ausrüsterlogo an ihren Schuhen an. Sie hatte mehrere Sponsorenangebote abgelehnt, die deutlich niedriger dotiert waren als die Verträge für männliche Topspieler. Die Ankunft der neuen Nationaltrainerin Pia Sundhage aus Schweden war jedoch ein großes Thema im Land.

In Australien erzielten die Profifußballerinnen im Sommer einen großen Erfolg im Kampf um Gleichberechtigung. Kurz vor WM-Beginn wurde ein neuer Tarifvertrag veröffentlicht, dessen Inhalt den Spielerinnen der australischen W-League künftig das Grundgehalt der Männer zuspricht. Da der Fußball in Australien jedoch keine Nationalsportart ist, liegt auch das jährliche Grundeinkommen der Herren umgerechnet nur bei 10 100 Euro. dpa/soge

